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НОВОСТИ | Общество



26.04.2017 10:41 В Туле высадят более 450 тысяч цветов
"Вести-Тула"



| фото |
Тула в цветах. В городе начались работы по озеленению скверов и памятных мест. Всего 96 объектов, более 450 тысяч цветов. К 1 мая запестрят шесть площадок, к 9-ому подготОвят ещё 23 объекта - в основном, это памятные места. Полностью же работы завершатся к 6-му июня.

Как отметили в администрации Тулы, в этом году к озеленению города подошли по-новому. По словам начальника управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяны Матвеевой, «…планируется устройство ландшафтных композиций с использованием деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород».

Накануне в Туле провели и пробный запуск пяти фонтанов: у Тулского академического театра драмы, в сквере Героям Советского Союза, у памятника Льву Толстому, в Могилёвском и Кировском скверах. После зимы было произведено необходимое техническое обслуживание, выполнена очистка чаш, настройка насосного оборудования. Официальный пуск тульских фонтанов назначен на 29 апреля. Радовать туляков они будут ежедневно с 11 до 22 часов.
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