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26.04.2017 10:05 Молодой дончанин пытался переправить в колонию мобильные телефоны "Вести-Тула"





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В черном полимерном пакете, который изъяли у дончанина, находилось 7 свертков, обмотанных канцелярским скотчем. В них после вскрытия и были обнаружены двадцать сотовых телефонов и семь зарядных устройств. Со слов задержанного, указанные предметы предназначались осужденным.



По данному факту был составлен и передан в судебные органы города Плавска протокол об административном правонарушении. В исправительной колонии №4 проводится проверка.







Двадцать сотовых телефонов и семь зарядных устройств пытался перебросить восемнадцатилетний житель Донского через внешнее ограждение колонии №4 строгого режима, расположенной в поселке Белая Гора города Плавска. Он был задержан сотрудниками оперативного отдела на 50-ти метровой полосе, прилегающей к внешней запретной зоне.В черном полимерном пакете, который изъяли у дончанина, находилось 7 свертков, обмотанных канцелярским скотчем. В них после вскрытия и были обнаружены двадцать сотовых телефонов и семь зарядных устройств. Со слов задержанного, указанные предметы предназначались осужденным.По данному факту был составлен и передан в судебные органы города Плавска протокол об административном правонарушении. В исправительной колонии №4 проводится проверка.

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