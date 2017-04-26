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|26.04.2017 10:05 Молодой дончанин пытался переправить в колонию мобильные телефоны
|"Вести-Тула"
Двадцать сотовых телефонов и семь зарядных устройств пытался перебросить восемнадцатилетний житель Донского через внешнее ограждение колонии №4 строгого режима, расположенной в поселке Белая Гора города Плавска. Он был задержан сотрудниками оперативного отдела на 50-ти метровой полосе, прилегающей к внешней запретной зоне.
В черном полимерном пакете, который изъяли у дончанина, находилось 7 свертков, обмотанных канцелярским скотчем. В них после вскрытия и были обнаружены двадцать сотовых телефонов и семь зарядных устройств. Со слов задержанного, указанные предметы предназначались осужденным.
По данному факту был составлен и передан в судебные органы города Плавска протокол об административном правонарушении. В исправительной колонии №4 проводится проверка.
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