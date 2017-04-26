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26.04.2017 09:56 Жителям Дубны вернули старинный пруд Полина Ермолаева





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Местные жители не раз предпринимали попытку навести порядок на водоеме, но осилить столь масштабное мероприятие не смогли. С приходом нынешнего главы три года назад дело сдвинулось с мертвой точки. «Пруд восстанавливается в рамках программы министерства экологии и природных ресурсов. На очистку пруда было выделено около 30 миллионов рублей. Реконструкция парка ведется за счет средств программы «Народный бюджет». На это было выделено около 10 миллионов», - говорит глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов.



Народную часть собирали всем миром! Говорят, даже дети без сожаления крушили свои копилки! Сегодня возле пруда ведется большая работа – намечены дорожки, проложены бордюры. В парке появятся скамейки, ротонда. Ко дню поселка – в начале августа – парк приведут в порядок. На берегу появится песок и откроется пляж. Люди вновь обретут уютный живописный уголок, а администрации будет, чем заинтересовать инвесторов!



Такой красоты местные жители не видели двадцать долгих лет! Вместо водной глади на сорока гектарах земли распростерлась болотная чаща, которая сильно диссонировала с воспоминаниями коренных дубенцев. История пруда неразрывно связана с образованием самого поселка. В 1740 году Федор Мосолов открыл свой чугунолитейный завод и создал водоем для охлаждения оборудования. Вокруг этого оазиса и начала разрастаться Дубна. В Советские годы парк и пруд возле дома Мосоловых были самым любимым местом отдыха. В эту «маленькую Швейцарию», приезжали даже издалека.Местные жители не раз предпринимали попытку навести порядок на водоеме, но осилить столь масштабное мероприятие не смогли. С приходом нынешнего главы три года назад дело сдвинулось с мертвой точки. «Пруд восстанавливается в рамках программы министерства экологии и природных ресурсов. На очистку пруда было выделено около 30 миллионов рублей. Реконструкция парка ведется за счет средств программы «Народный бюджет». На это было выделено около 10 миллионов», - говорит глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов.Народную часть собирали всем миром! Говорят, даже дети без сожаления крушили свои копилки! Сегодня возле пруда ведется большая работа – намечены дорожки, проложены бордюры. В парке появятся скамейки, ротонда. Ко дню поселка – в начале августа – парк приведут в порядок. На берегу появится песок и откроется пляж. Люди вновь обретут уютный живописный уголок, а администрации будет, чем заинтересовать инвесторов!







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