Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



26.04.2017 09:56 Жителям Дубны вернули старинный пруд
Полина Ермолаева



| фото |
Такой красоты местные жители не видели двадцать долгих лет! Вместо водной глади на сорока гектарах земли распростерлась болотная чаща, которая сильно диссонировала с воспоминаниями коренных дубенцев. История пруда неразрывно связана с образованием самого поселка. В 1740 году Федор Мосолов открыл свой чугунолитейный завод и создал водоем для охлаждения оборудования. Вокруг этого оазиса и начала разрастаться Дубна. В Советские годы парк и пруд возле дома Мосоловых были самым любимым местом отдыха. В эту «маленькую Швейцарию», приезжали даже издалека.

Местные жители не раз предпринимали попытку навести порядок на водоеме, но осилить столь масштабное мероприятие не смогли. С приходом нынешнего главы три года назад дело сдвинулось с мертвой точки. «Пруд восстанавливается в рамках программы министерства экологии и природных ресурсов. На очистку пруда было выделено около 30 миллионов рублей. Реконструкция парка ведется за счет средств программы «Народный бюджет». На это было выделено около 10 миллионов», - говорит глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов.

Народную часть собирали всем миром! Говорят, даже дети без сожаления крушили свои копилки! Сегодня возле пруда ведется большая работа – намечены дорожки, проложены бордюры. В парке появятся скамейки, ротонда. Ко дню поселка – в начале августа – парк приведут в порядок. На берегу появится песок и откроется пляж. Люди вновь обретут уютный живописный уголок, а администрации будет, чем заинтересовать инвесторов!
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.