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НОВОСТИ | Общество



26.04.2017 09:29 В Первомайском балкон рухнул вместе с людьми
Алексей Еремин



| фото |
ЧП произошло в посёлке Первомайском. Молодые люди праздновали проводы одного из них в ряды российской армии. Около двух часов ночи парни в очередной раз собрались выйти на балкон - подышать свежим воздухом. Едва ступив на бетонную плиту, они вместе с ней сорвались вниз с высоты третьего этажа.

Соседи по общежитию о случившимся узнали лишь на следующий день. Дверь в квартире, в которой всё и произошло, нам так и не открыли. После того, как в доме произошла трагедия, активизировались все службы. В первую очередь – коммунальные. На всех этажах, в каждом подъезде дома появились объявления с призывом не выходить на балконы ввиду их аварийного состояния.

Пролетев несколько этажей, мужчины рухнули на землю. Несмотря на страшное падение, им удалось выжить. Сейчас со множеством переломов они находятся в районной больнице. Как рассказала заместитель главного врача ГУЗ Щекинская районная больница Наталья Трифонова, «…поступили трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет с травмами различной степени тяжести. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние стабилизировалось, угрозы для жизни – нет».

Коммунальщики преступили к разбору арматуры – это всё что осталось от бетонной плиты. Строение 1959 года постройки очень ветхое, и большинство балконов здесь держатся лишь на ржавой арматуре и частично разобраны. В местной администрации визуально оценить ветхость балконов, похоже, не смогли, да и не обязаны были – полномочий таких у них нет. «Техническое состояние балконной плиты невозможно оценить визуально. Для этого необходимо произвести специальную экспертизу. Этим должна заниматься управляющая компания», – говорит помощник главы администрации рабочего поселка Первомайский Евгений Фокин.

В УК утверждают, что на баланс данное общежитие приняли всего несколько месяцев назад и уже сделали соответствующие выводы, в том числе провели анализ состояния балконов. По словам генерального директора управляющей компании Виталия Мирошникова, «…состояние балконов было признано аварийным. Об этом было сообщено всем жителям дома в ходе собрания».

Уже в эту субботу жителям на общем собрании предстоит решить судьбу своих балконов – либо срезать плиты под чистую, либо отремонтировать за большую энную сумму денег.
















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