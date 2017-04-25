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25.04.2017 18:47 Медики и санврачи напомнили тулякам о важности прививок Вести-Тула





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Последний случай краснухи был в 2013 году. Отмечается стабилизация заболеваемости по кори, острому вирусному гепатиту Б и коклюшу. Значительное число привитых лиц сильно снижает возможность распространения заболевания и тем самым защищает людей, которые в силу возраста или возможностей организма просто не могут сделать прививку.



Как сообщила и. о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «коллективный иммунитет – это охват профилактическими прививками 95-98%. Мы тем самым защищаем непривитых. Даже в случае завоза инфекционного заболевания нет возможности для его распространения».



В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день нет законодательных актов, позволяющих отказать маме в приеме ее не привитого ребенка в детский сад, но родители должны осознавать опасность, которую влeчет за собой такое решение.



Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Эльвира Капацына напомнила, что «полиомиелит передаётся как кишечная инфекция, через бытовой путь передачи. Если ребёнок непривитый, то когда он приходит в сад, где дети прививались живой вакциной и прошло менее 60 дней, то непривитому ребёнку находиться там небезопасно».



Европейская неделя иммунизации стартовала и в Тульской области. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора и практикующие врачи рассказали о важности вакцинации для каждого из нас. Благодаря растущей сознательности туляков в этом вопросе, в регионе уже десять лет не фиксировались случаи дифтерии, полиомиелита и эпидемического паротита.Последний случай краснухи был в 2013 году. Отмечается стабилизация заболеваемости по кори, острому вирусному гепатиту Б и коклюшу. Значительное число привитых лиц сильно снижает возможность распространения заболевания и тем самым защищает людей, которые в силу возраста или возможностей организма просто не могут сделать прививку.Как сообщила и. о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «коллективный иммунитет – это охват профилактическими прививками 95-98%. Мы тем самым защищаем непривитых. Даже в случае завоза инфекционного заболевания нет возможности для его распространения».В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день нет законодательных актов, позволяющих отказать маме в приеме ее не привитого ребенка в детский сад, но родители должны осознавать опасность, которую влeчет за собой такое решение.Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Эльвира Капацына напомнила, что «полиомиелит передаётся как кишечная инфекция, через бытовой путь передачи. Если ребёнок непривитый, то когда он приходит в сад, где дети прививались живой вакциной и прошло менее 60 дней, то непривитому ребёнку находиться там небезопасно».







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