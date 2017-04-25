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НОВОСТИ | Общество



25.04.2017 18:47 Медики и санврачи напомнили тулякам о важности прививок
Вести-Тула

Медики и санврачи напомнили тулякам о важности прививок

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Европейская неделя иммунизации стартовала и в Тульской области. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора и практикующие врачи рассказали о важности вакцинации для каждого из нас. Благодаря растущей сознательности туляков в этом вопросе, в регионе уже десять лет не фиксировались случаи дифтерии, полиомиелита и эпидемического паротита.

Последний случай краснухи был в 2013 году. Отмечается стабилизация заболеваемости по кори, острому вирусному гепатиту Б и коклюшу. Значительное число привитых лиц сильно снижает возможность распространения заболевания и тем самым защищает людей, которые в силу возраста или возможностей организма просто не могут сделать прививку.

Как сообщила и. о. начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина, «коллективный иммунитет – это охват профилактическими прививками 95-98%. Мы тем самым защищаем непривитых. Даже в случае завоза инфекционного заболевания нет возможности для его распространения».

В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день нет законодательных актов, позволяющих отказать маме в приеме ее не привитого ребенка в детский сад, но родители должны осознавать опасность, которую влeчет за собой такое решение.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Эльвира Капацына напомнила, что «полиомиелит передаётся как кишечная инфекция, через бытовой путь передачи. Если ребёнок непривитый, то когда он приходит в сад, где дети прививались живой вакциной и прошло менее 60 дней, то непривитому ребёнку находиться там небезопасно».
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