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НОВОСТИ | Общество



25.04.2017 18:31 В Центральном парке Тулы высадили 280 хвойных деревьев
Вести-Тула

В Центральном парке Тулы высадили 280 хвойных деревьев

| фото |
Сегодня в главном городском зелёном оазисе – Центральном парке имени Петра Петровича Белоусова - высадили 280 хвойных деревьев. И это был финальный аккорд, потому как на прошлой неделе зелёный массив уже восполнили в Пролетарском, Комсомольском и Рагожинском парках. Сегодня в высадке саженцев приняли участие не только сотрудники парка, но и тульские спасатели, студенты, представители средств массовой информации.

Место посадки елей и сосен руководство выбрало не случайно. Как рассказал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв, «это мемориальная часть парка, которая закладывалась еще санитарным врачом Белоусовым. Парк возрастной, 1893 года основания, и именно здесь мы наблюдали особенно большой выпад аварийных деревьев. Порядка 280 единиц - наш весенний блок посадок. Около 1200 деревьев будет высажено осенью текущего года».
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