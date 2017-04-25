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НОВОСТИ | Общество



25.04.2017 17:24 Тульские мотоциклисты просят вернуть им право ездить по проспекту Ленина
Анастасия Октябрьская

Тульские мотоциклисты просят вернуть им право ездить по проспекту Ленина

| фото |
Весна в городе, а значит, у всадников двухколесных железных коней есть уникальная возможность прокатиться по главной городской артерии. Въезд для мотоциклистов на проспект Ленина разрешают лишь раз в году на открытии очередного мотосезона.

Правда, с этим ограничением в новом сезоне тульские мотоциклисты намерены бороться. Сейчас они готовят петицию, чтобы городские власти вернули им возможность колесить по проспекту Ленина. К слову, сегодня даже законотворцы на стороне мотоциклистов. В Госдуме предлагают внести поправки в Правила дорожного движения: водителям мотоциклов могут разрешить передвигаться, маневрируя между полос. И в Москве уже в новом мотосезоне эти поправки опробуют в тестовом режиме.

А вот эти ребята на открытии мотосезона заставили понервничать всю публику. Они без труда ставят на дыбы своего железного коня, водят одной левой. В общем, ходят по краю. Это направление мотоспорта называется стантрайдинг, что в переводе трюковая езда. И эти трюки буквально на грани фола. Без специальной мотоциклетной экипировки - никуда. Притом не только в этом виде спорта.

Техника вождения – имеет в виду девятилетний мотоциклист – и уважение ко всем участникам дорожного движения. Ведь только за прошедшую неделю, несмотря на то, что сезон был еще официально не открыт, шесть мотоциклистов уже нарушили ПДД, сообщает Госавтоинспекция.













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