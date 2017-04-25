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25.04.2017 17:12 По Туле в пятый раз пройдёт «Бессмертный полк» Вести-Тула





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Если не осталось изображения, то можно изготовить штендер без фотографии, только с именем и званием героя. И уже сегодня на сайте «Бессмертного полка» предлагается опубликовать историю о своём родственнике-герое. В течение 48 часов информация будет проверена и опубликована координатором.



По Туле 9 Мая уже в пятый раз пройдёт «Бессмертный полк». Он начнёт свое шествие после завершения парада Победы, который будет проходить на главной площади Тулы. В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 Мая придёт с портретом родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.Если не осталось изображения, то можно изготовить штендер без фотографии, только с именем и званием героя. И уже сегодня на сайте «Бессмертного полка» предлагается опубликовать историю о своём родственнике-герое. В течение 48 часов информация будет проверена и опубликована координатором.

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