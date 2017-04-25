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НОВОСТИ | Общество



25.04.2017 16:49 Фонд «Перспектива» планирует ремонтировать жильё для медиков «под ключ»
Вести-Тула

Фонд «Перспектива» планирует ремонтировать жильё для медиков «под ключ»

| фото |
Сегодня глава фонда развития Тульской области «Перспектива» подвела итоги первого года работы. 8 апреля организация отметила первый свой день рождения. Фонд создан по инициативе губернатора области Алексея Дюмина для точечного решения насущных горящих проблем муниципалитетов и улучшения жизни людей в регионе.

За год существования реализовано более ста проектов по таким важным направлениям, как помощь бюджетным учреждениям, благоустройство, развитие здорового образа жизни, детские площадки, культура и, конечно, адресная помощь. Останавливаться на достигнутом никто не собирается. В планах на этот год - провести ремонт спортзалов в пяти районах области, установить больше игровых площадок, благоустроить некоторые существующие памятники и создать новые, а еще отремонтировать муниципальное жилье для медицинских работников.

Директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что «там будет произведен не просто ремонт стен, там требуется капитальный ремонт квартир. Некоторые из них мы переводим из нежилого помещения в жилое. Мы планируем сделать так, чтобы молодой специалист приезжал с кошкой – всё остальное для жизни будет обеспечено».
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