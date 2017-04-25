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25.04.2017 15:14 Почти полтысячи юных туляков написали эссе о неизвестных героях войны Вести-Тула





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Как она рассказал, «осенью мы планируем продолжить эту работу и выпустить второй том альманаха. В 2017 году, мне кажется, появился новый импульс в развитии этого конкурса. Он еще больше расширил свою географию. Практически все школы области, школьники с учителями, с родителями, с бабушками писали эссе о своих семейных героях».



473 истории о настоящих героях войны. Столько работ было представлено в этом году юными туляками на конкурс иллюстрированных эссе «Неизвестные герои Великой Отечественной». Из них 110 опубликовали в альманахе, который уже третий год издается по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Афонского.Как она рассказал, «осенью мы планируем продолжить эту работу и выпустить второй том альманаха. В 2017 году, мне кажется, появился новый импульс в развитии этого конкурса. Он еще больше расширил свою географию. Практически все школы области, школьники с учителями, с родителями, с бабушками писали эссе о своих семейных героях».







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