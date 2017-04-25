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|25.04.2017 15:01 В учебном центре КБП открыт бюст Аркадия Шипунова
|Вести-Тула
Советский и российский конструктор-оружейник, профессор, академик, наш земляк. В этот день ровно четыре года назад ушёл из жизни Аркадий Шипунов. Аркадий Георгиевич - создатель современных высокоточных комплексов, разработчик автоматического стрелкового вооружения авиационного, морского и наземного базирования, руководитель и главный конструктор известного во всем мире оборонного предприятия.
Сегодня в торжественной обстановке в тульском Учебном центре имени Шипунова был открыт бюст прославленного конструктора: Аркадий Георгиевич запечатлён в момент расцвета своей профессиональной деятельности, в самые активные годы жизни. Памятник в дар КБ Приборостроения передала дочь Шипунова – Татьяна Аркадьевна.
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