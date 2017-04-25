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25.04.2017 17:47 В Туле открылся первый фирменный магазин птицефабрики «Воловский бройлер» Татьяна Смирнова





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«Закрытый цикл производства, при котором всё полностью контролируется – от инкубационного яйца до готовой продукции. При этом сохраняются все вкусовые и полезные качества. Новый упаковочный материал сохраняет качество и полезность продукта», - рассказала директор магазина «Своя. Сытная лавка» Светлана Гришина.



Инвестиционный проект «Воловский бройлер» реализуется в одноименном районе. На огромной территории организован весь цикл производства – от инкубационного яйца до выпуска готовой продукции. Мясоперерабатывающий комплекс запустили осенью и вот уже первый фирменный магазин готов обеспечивать туляков свежим товаром. Мнения покупателей относительно цены и качества оказались единодушны: хорошие цены, хорошее качество.



Пока в магазине представлены курица и субпродукты. В планах – расширение ассортимента. Производитель порадует туляков не только разнообразием товаров. По словам директора магазина Светланы Гришиной, «будут еженедельно проводиться акции, спецпредложения, будет реализована бонусная программа».



Сейчас готовится к открытию мелкооптовая база на Одоевском шоссе. Уже в мае туляки смогут приобрести мясо птицы Воловского производителя сразу на двух площадках. Дальше – больше. Торговые точки «Своя. Сытная лавка» вскоре появятся по всей области.



«Своя. Сытная лавка» - первая ласточка птицефабрики «Воловский бройлер». Открылась она в центре Тулы. Куриное мясо от одного из крупнейших производителей области представлено тулякам под брендом «Своя».«Закрытый цикл производства, при котором всё полностью контролируется – от инкубационного яйца до готовой продукции. При этом сохраняются все вкусовые и полезные качества. Новый упаковочный материал сохраняет качество и полезность продукта», - рассказала директор магазина «Своя. Сытная лавка» Светлана Гришина.Инвестиционный проект «Воловский бройлер» реализуется в одноименном районе. На огромной территории организован весь цикл производства – от инкубационного яйца до выпуска готовой продукции. Мясоперерабатывающий комплекс запустили осенью и вот уже первый фирменный магазин готов обеспечивать туляков свежим товаром. Мнения покупателей относительно цены и качества оказались единодушны: хорошие цены, хорошее качество.Пока в магазине представлены курица и субпродукты. В планах – расширение ассортимента. Производитель порадует туляков не только разнообразием товаров. По словам директора магазина Светланы Гришиной, «будут еженедельно проводиться акции, спецпредложения, будет реализована бонусная программа».Сейчас готовится к открытию мелкооптовая база на Одоевском шоссе. Уже в мае туляки смогут приобрести мясо птицы Воловского производителя сразу на двух площадках. Дальше – больше. Торговые точки «Своя. Сытная лавка» вскоре появятся по всей области.





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