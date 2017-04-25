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25.04.2017 11:33 Туляки написали тест по истории Великой Отечественной войны Татьяна Смирнова





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Тест по истории проводится уже третий год подряд, именно по истории Великой Отечественной войны - второй раз. И организаторы - Молодежный парламент при Тульской областной Думе - отмечают всё больший интерес к нему. Количество тестируемых ежегодно возрастает почти на треть. Свои знания проверил и председатель региональной Думы, Сергей Харитонов. «Вопросы интересные, достаточно сложные, заставляют размышлять», - говорит Харитонов.



В этом году в области организовано шестнадцать площадок, девять из них в районах. В педуниверситете подавляющее большинство участников – студенты факультета истории и права. Кстати, бланки ответов анонимные, свои результаты участники узнают на сайте по персональному номеру. Впрочем, здесь важно само участие – проверить знания по важному периоду жизни страны и, если понадобится, восполнить пробелы.



Полчаса, тридцать вопросов и никаких гаджетов. Только ручка и бланк для ответов. Таковы условия проведения теста по истории Великой Отечественной войны. Несмотря на субботнее утро, желающих принять в нем участие немало. По словам ректора ТГПУ имени Л. Н. Толстого, депутата Тульской областной Думы Виктора Панина, «…интерес к тесту огромный. В том числе и у студентов-иностранцев».Тест по истории проводится уже третий год подряд, именно по истории Великой Отечественной войны - второй раз. И организаторы - Молодежный парламент при Тульской областной Думе - отмечают всё больший интерес к нему. Количество тестируемых ежегодно возрастает почти на треть. Свои знания проверил и председатель региональной Думы, Сергей Харитонов. «Вопросы интересные, достаточно сложные, заставляют размышлять», - говорит Харитонов.В этом году в области организовано шестнадцать площадок, девять из них в районах. В педуниверситете подавляющее большинство участников – студенты факультета истории и права. Кстати, бланки ответов анонимные, свои результаты участники узнают на сайте по персональному номеру. Впрочем, здесь важно само участие – проверить знания по важному периоду жизни страны и, если понадобится, восполнить пробелы.













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