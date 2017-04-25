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НОВОСТИ | Общество



25.04.2017 11:02 Проезд через Рудаково могут запретить?
Алексей Еремин



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Уже несколько лет жители Рудаково никак не могут усмирить автомобилистов, которые то и дело лихачат по территории посёлка. Полюбили они ездить здесь неспроста. Неподалеку находится улица Скуратовская. Объезжая ее по поселку водители, как правило, не сбавляют скорость, экономя свое время.

Автомобилисты объезжают заторы, не снижая скорости на узких дорогах, не приспособленных для проезда такого количества машин, и большегрузов в частности. А со временем дорога, не рассчитанная на такую транспортную нагрузку начала разрушаться.

О своей многолетней проблеме туляки в письме рассказали главе региона. Решение не заставило себя ждать. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «…к 1 мая все будет сделано. Данное обращение находится в работе».

Помимо установки лежачего полицейского, сотрудники ГИБДД проведут свой анализ, предложат решение данной проблемы и установят необходимые дорожные знаки.















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