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25.04.2017 10:48 Губернатор исчерпал лимит доверия к главе Заокского района "Вести-Тула"





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Зимой местный рынок был закрыт, что вызвало волну возмущения со стороны предпринимателей. Тогда проблему решили - организовали продовольственную ярмарку. Весной вновь по инициативе администрации с предпринимателями был расторгнут договор.



«Вы проделали достаточно хорошую работу в определенный период времени. Но те факты, которые есть, которые мы сейчас озвучили, те факты, которые мне известны, говорят о том, что лимит доверия к вам, к сожалению, исчерпан. Я благодарю вас за работу. В течение двух дней примите для себя правильное решение», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к главе администрации Заокского района Елене Рыбаковой.



Два дня на принятие нужного решения. Накануне в ходе заседания регионального правительства Алексей Дюмин указал на выход главе администрации Заокского района Елене Рыбаковой. Основанием для такого решения, стали повторные жалобы местных предпринимателей на расторжение в одностороннем порядке договоров на аренду земельных участков со стороны администрации района.Зимой местный рынок был закрыт, что вызвало волну возмущения со стороны предпринимателей. Тогда проблему решили - организовали продовольственную ярмарку. Весной вновь по инициативе администрации с предпринимателями был расторгнут договор.«Вы проделали достаточно хорошую работу в определенный период времени. Но те факты, которые есть, которые мы сейчас озвучили, те факты, которые мне известны, говорят о том, что лимит доверия к вам, к сожалению, исчерпан. Я благодарю вас за работу. В течение двух дней примите для себя правильное решение», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к главе администрации Заокского района Елене Рыбаковой.











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