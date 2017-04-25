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НОВОСТИ | Общество



25.04.2017 10:32 Узловской больнице грозит штраф в размере 150 тысяч рублей
Виталий Моторин



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Небольшой зал, районного суда, в которым первоначально было назначено рассмотрение дела узловской больницы, пришедших на заседание горожан не вместил. Судье в срочном порядке пришлось искать помещение побольше.

Общественный интерес и вокруг начавшегося судебного процесса, и вокруг повседневной деятельности больницы, в Узловой и впрямь очень высокий. В городе недавно даже была создана инициативная группа, недовольных качеством медицинских услуг этого учреждения.

Активисты, за несколько месяцев составили более шестидесяти жалоб в прокуратуру, следственный комитет и Минздрав. «Мою маму скорая помощь привезла в эту больницу в девять часов. Лишь спустя пять часов к ней соизволили подойти и оказать помощь. Это оказалось нормой», - утверждает лидер инициативной группы Анна Ибрагимова.

В том числе и эти жалобы привели к проверке проведенной в больнице Росздравнадзором, представители которого зафиксировали отсутствия ряда медикаментов, и факты неоказания медицинской помощи ребенку. Как сообщила главный специалист управления Росздравнадзора по тульской области Елена Демидова, «…по результатам проверки был составлен протокол. Больнице грозит штраф в размере от 150 до 250 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности».

Нарушение лицензионных требований - вот что вменяют представителям больницы. Юрист, защищающий интересы учреждения с протоколом проверки не согласился. «Нарушения были, но они были малозначительными. В этой связи они не могут являться основанием для предъявления подобного иска», - говорит юрисконсульт ГУЗ Узловская районная больница Александр Королев. Претензии к качеству услуг в самой больнице тоже отрицают. По словам главного врача медицинского учреждения Николая Русакова, «…объективность претензий вызывает сомнение».

Впрочем, эти доводы суд похоже не убедили, его решением больницу оштрафовали на 150 тысяч рублей. Однако, это постановление районного суда, однако, еще может быть обжаловано.
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