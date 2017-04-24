НОВОСТИ | Общество







24.04.2017 17:53 Турнир в Щёкине собрал сильнейших каратистов Александр Конов





| фото |



Об уровне выходивших на татами каратистов говорит хотя бы тот факт, что своё мастерство в разделах "ката" и "кумитэ", наряду с юными спортсменами, демонстрировали и более тридцати обладателей "Чёрных поясов".



Абсолютными победителями и у мужчин, и у женщин, стали представители столицы: Алексей Дзыбалов и Елена Строкань. В ходе турнира шестерым самым опытным спортсменам из Щёкинского городского Центра каратэ были вручены "чёрные пояса".



Более трехсот спортсменов из восьми областей России в минувшие выходные в Щёкине выявляли сильнейших в традиционном межрегиональном турнире по каратэ. Соревнования были приурочены к предстоящему празднованию Дня Победы и собрали солидный состав участников.Об уровне выходивших на татами каратистов говорит хотя бы тот факт, что своё мастерство в разделах "ката" и "кумитэ", наряду с юными спортсменами, демонстрировали и более тридцати обладателей "Чёрных поясов".Абсолютными победителями и у мужчин, и у женщин, стали представители столицы: Алексей Дзыбалов и Елена Строкань. В ходе турнира шестерым самым опытным спортсменам из Щёкинского городского Центра каратэ были вручены "чёрные пояса".















Читать @gtrktula

















