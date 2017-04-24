НОВОСТИ | Общество







24.04.2017 17:58 Тульская область будет налаживать межпарламентские связи с Крымом "Вести-Тула"





| фото |



В церемонии подписания приняли участие председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.



Соглашение о сотрудничестве будет способствовать расширению и укреплению межпарламентских связей, сотрудничеству и обмену опытом в сфере законотворческой деятельности. На память о встрече Сергей Харитонов преподнес Владимиру Константинову в подарок книги о Туле и Тульской губернии.







В Санкт-Петербурге в ходе сегодняшнего заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании между Тульской областью и республикой Крым было подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве.В церемонии подписания приняли участие председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.Соглашение о сотрудничестве будет способствовать расширению и укреплению межпарламентских связей, сотрудничеству и обмену опытом в сфере законотворческой деятельности. На память о встрече Сергей Харитонов преподнес Владимиру Константинову в подарок книги о Туле и Тульской губернии.

Читать @gtrktula

















