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24.04.2017 17:49 Туляки могут получить саженцы деревьев "Вести-Тула"





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Будут выявлены пять городов-мегаполисов, пять средних городов и пять небольших. Чем больше голосов, и чем больше по рейтингу населенный пункт будет находиться в своей категории, тем больше там будет высажено деревьев. Тула пока занимает 4-е место среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона за неё по данным этого дня на сайте аллеи-славы.рф проголосовали свыше 32 тысяч человек.







На сайте аллеи-славы.рф продолжается голосование за города, в которых будут высажены девять тысяч бесплатных саженцев. Победителей определяют сами жители страны до 30 апреля. Организатор - питомник растений «Экоплант» - приурочил акцию ко Дню Победы.Будут выявлены пять городов-мегаполисов, пять средних городов и пять небольших. Чем больше голосов, и чем больше по рейтингу населенный пункт будет находиться в своей категории, тем больше там будет высажено деревьев. Тула пока занимает 4-е место среди городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона за неё по данным этого дня на сайте аллеи-славы.рф проголосовали свыше 32 тысяч человек.

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