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24.04.2017 16:04 В Туле начнут травить клещей Вести-Тула





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Со слов главы администрации города Евгения Авилова, время предупреждения для управляющих компаний закончено. За неорганизованные места для сбора мусора теперь будут оформляться протоколы не на должностных лиц, а на юридических. Вплоть до обращения в суд и ГЖИ об отзыве лицензии. Все несанкционированные свалки должны быть ликвидированы до конца недели в рамках субботника.



Так же стоит обратить внимание на проблему с клещами. «Необходимо обрабатывать территории, в том числе и Баташёвский парк, Берёзовую рощу, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - К сожалению, клещи есть в черте города. В мае надо провести обработку два раза в месяц – перед и после субботников».



Больше 30 тысяч тульских детей должны отдохнуть и оздоровиться на летних каникулах в рамках летней оздоровительной кампании. Это больше 70 процентов от всего количества детского населения города. Для этого сейчас готовятся семь загородных лагерей. Средняя стоимость одной путевки - чуть более 15 тысяч рублей. Предлагаются путевки в шесть региональных здравниц и в четыре санатория Краснодарского края.



Как сообщила начальник управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, «изменился порядок получения путёвки в санаторий. Теперь есть возможность подать заявление через портал Госуслуг, после чего необходимо подтвердить документы в Центре организации отдыха. Очередь на получение путёвок теперь формируется автоматически. Родители могут воспользоваться услугой по централизованной отправке детей в санатории Краснодарского края, которая предоставляется Центром организации отдыха и оздоровления детей».



Предыдущая неделя в Туле вновь прошла в борьбе с мусором. При проверке больше сотни улиц на каждой двадцатой составлялись протоколы о нарушении правил благоустройства, на каждой шестой выявлялись несанкционированные свалки. Об этом шла речь сегодня на городском оперативном совещании.Со слов главы администрации города Евгения Авилова, время предупреждения для управляющих компаний закончено. За неорганизованные места для сбора мусора теперь будут оформляться протоколы не на должностных лиц, а на юридических. Вплоть до обращения в суд и ГЖИ об отзыве лицензии. Все несанкционированные свалки должны быть ликвидированы до конца недели в рамках субботника.Так же стоит обратить внимание на проблему с клещами. «Необходимо обрабатывать территории, в том числе и Баташёвский парк, Берёзовую рощу, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - К сожалению, клещи есть в черте города. В мае надо провести обработку два раза в месяц – перед и после субботников».Больше 30 тысяч тульских детей должны отдохнуть и оздоровиться на летних каникулах в рамках летней оздоровительной кампании. Это больше 70 процентов от всего количества детского населения города. Для этого сейчас готовятся семь загородных лагерей. Средняя стоимость одной путевки - чуть более 15 тысяч рублей. Предлагаются путевки в шесть региональных здравниц и в четыре санатория Краснодарского края.Как сообщила начальник управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, «изменился порядок получения путёвки в санаторий. Теперь есть возможность подать заявление через портал Госуслуг, после чего необходимо подтвердить документы в Центре организации отдыха. Очередь на получение путёвок теперь формируется автоматически. Родители могут воспользоваться услугой по централизованной отправке детей в санатории Краснодарского края, которая предоставляется Центром организации отдыха и оздоровления детей».





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