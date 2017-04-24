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24.04.2017 15:13 За сутки полицейские обнаружили в Туле три «резиновые» квартиры Вести-Тула





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Как сообщил заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «40-летний не работающий житель Привокзального округа Тулы фиктивно поставил на миграционный учёт 12 иностранных граждан в своей квартире дома по Калужскому шоссе. Не работающий 30-летний житель Советского округа фиктивно поставил на миграционный учёт 6 иностранцев в квартире дома по улице Вересаева.



28-летний не работающий житель посёлка Косая Гора фиктивно поставил на миграционный учёт 10 иностранных граждан в квартире дома по улице Луговой. Во всех этих случаях гражданам иностранных государств не было предоставлено фактического места для проживания. В полиции выясняют все детали противоправных деяний».



За сутки на территории Тулы сотрудники полиции выявили три факта нарушения миграционного законодательства. От подозреваемых получены признательные показания, решается вопрос о привлечении их к ответственности.Как сообщил заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, «40-летний не работающий житель Привокзального округа Тулы фиктивно поставил на миграционный учёт 12 иностранных граждан в своей квартире дома по Калужскому шоссе. Не работающий 30-летний житель Советского округа фиктивно поставил на миграционный учёт 6 иностранцев в квартире дома по улице Вересаева.28-летний не работающий житель посёлка Косая Гора фиктивно поставил на миграционный учёт 10 иностранных граждан в квартире дома по улице Луговой. Во всех этих случаях гражданам иностранных государств не было предоставлено фактического места для проживания. В полиции выясняют все детали противоправных деяний».







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