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24.04.2017 14:44 В Суворове прошёл Епархиальный бал православной молодёжи Вести-Тула





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Всех участников ждали памятные подарки, а для гостей прошёл танцевальный мастер-класс. Организаторы отмечают, что этот праздник создает благоприятную атмосферу для знакомства и общения молодёжи, утверждает в современном обществе истинные нравственные ценности и духовные ориентиры.



Танцы, игры, живая музыка. В минувшие выходные в Суворове в шестой раз прошёл Епархиальный бал православной молодёжи. Участники (а это более 120 танцевальных пар, представляющие все районы, входящие в состав Белевской епархии) исполнили полонез, мазурку, польку, вальс и другие танцы, традиционные для былых времен.Всех участников ждали памятные подарки, а для гостей прошёл танцевальный мастер-класс. Организаторы отмечают, что этот праздник создает благоприятную атмосферу для знакомства и общения молодёжи, утверждает в современном обществе истинные нравственные ценности и духовные ориентиры.





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