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НОВОСТИ | Общество



24.04.2017 12:43 Специалисты Роспотребнадзора готовы поговорить с туляками о прививках
Вести-Тула

Специалисты Роспотребнадзора готовы поговорить с туляками о прививках

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Сегодня стартовала Европейская неделя иммунизации, которая продлится по 28 апреля. В этот период задать любой интересующий вопрос по иммунопрофилактике можно специалистам Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Адрес электронной почты epid@71.rospotrebnadzor.ru.

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам:

В городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-33-25, 37-07-06, 37-31-94, 22-37-56, 22-36-01;

В Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

В Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

В городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

В Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

В Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.
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