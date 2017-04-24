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24.04.2017 12:32 Следователи устанавливают личность погибшей женщины, найденной в Заокском районе
Вести-Тула

Следователи устанавливают личность погибшей женщины, найденной в Заокском районе

| фото |
В областном Следственном комитете устанавливают личность погибшей женщины, обнаруженной в Заокском районе. Страшная находка была сделана в минувшую пятницу в одном из лесных массивов. На вид погибшей 35-40 лет, причины ее смерти явно насильственные - на теле множество колото-резаных ран.

Также очевидно, что погибшую привезли в это место, дабы избавиться от трупа. Всех кто узнал личные вещи погибшей и может ее опознать, просят сообщить в Следственный комитет Тульской области.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова сообщила, что «следствием рассматривается версия убийства как на территории Заокского района, так и возможность того, что тело женщины было привезено в лесной массив после совершения преступления. Опрашиваются жители ближайших населённых пунктов. Назначены экспертизы, в том числе дактилоскопическая».
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