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24.04.2017 12:17 Тульская молодёжь начала отсчёт дней до Великой Победы Вести-Тула





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А в рамках подготовки ко Дню Победы в Могилевском сквере ведутся работы по покраске танка Т-34. Рабочие помыли облицовочную плитку на постаменте, провели санитарную уборку площадки, на которой он располагается. В посёлке Южный ремонтируют памятник воинам-автомобилистам, защищавшим город в ноябре-декабре 1941 года. Сотрудники коммунальных служб помыли и покрасили автомобиль «ЗиС-5», установленный на пьедестале. Ведутся работы по приведению в порядок постамента и территории около памятника.



С 24 апреля и по 8 мая продлится в Туле городская гражданско-патриотическая акция «15 дней до Великой Победы». Студенты, представители активной молодежи под кураторством молодежных центров в составе караульной группы будут нести вахту памяти у мемориальных комплексов, посвященных событиям времен Великой Отечественной войны.А в рамках подготовки ко Дню Победы в Могилевском сквере ведутся работы по покраске танка Т-34. Рабочие помыли облицовочную плитку на постаменте, провели санитарную уборку площадки, на которой он располагается. В посёлке Южный ремонтируют памятник воинам-автомобилистам, защищавшим город в ноябре-декабре 1941 года. Сотрудники коммунальных служб помыли и покрасили автомобиль «ЗиС-5», установленный на пьедестале. Ведутся работы по приведению в порядок постамента и территории около памятника.

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