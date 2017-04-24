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НОВОСТИ | Общество



24.04.2017 11:49 Тульскому фольклорному коллективу «Ладушки» - 30 лет
Елена Панова

Тульскому фольклорному коллективу «Ладушки» - 30 лет

| фото |
Их исполнением заслушивалась публика в Швейцарии и Дании. «Ладушки» из поселка Шварцевский выступали на фестивалях у Надежды Бабкиной и Иосифа Кобзона. 30 лет назад, когда только появился коллектив, о таком успехе никто и не мечтал. Елена Руднева – создатель и первый руководитель ансамбля, сама провела не одно лето в этнографических экспедициях по тульским деревням. Все, что удалось собрать, теперь входит в репертуар.

«Эта волна возрождения этнотворчества, изучения своих корней шла очень серьёзно. В Воронеже, Белгороде, на севере России не просто был процесс сохранения традиций, но и ассимиляция в туристическую сферу», - рассказывает директор Тульской областной филармонии Елена Руднева.

Сначала «Ладушки» назывались «Витаминчиком». А все потому, что в Шварцевском работал крупный химический комбинат по производству этих веществ. Завод помогал транспортом и костюмами. В 90-ые предприятие развалилось. Это время хорошо помнит Любовь Боровкова. Она – еще из первого состава «Витаминчика». Теперь в «Ладушках» поет ее дочь.

Когда-то песня «Чё те надо» занимала строчки во все хит-парадах музыкальных станций. Одна из солисток группы «Балаган Лимитед» – Алёна Моругина – в детстве занималась в «Ладушках». Как она рассказала, коллектив «стал хорошей стартовой площадкой, добавил уверенности в себе, направил по жизни, так как дальше я пошла учиться в музыкальное училище и вуз по специализации «Дирижёр-руководитель народного хора». Это стало всей моей дальнейшей профессиональной жизнью», - рассказала Алёна Моругина.

Любой номер «Ладушек» - это маленькая история, рассказанная через народную мелодию и танец. А этнические инструменты придают еще большую образность выступлению.

С момента своего появления «Ладушки» почти не изменились. И в этом Елена Руднева видит большой плюс. Многие участники ансамбля хотят связать свою жизнь с творчеством. Причем именно народным.
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