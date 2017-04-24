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24.04.2017 10:50 Председателем Тульского Арбитражного суда стала Ирина Филина Вести-Тула





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Родилась Ирина Леонидовна в Туле, окончила Юридический институт Министерства внутренних дел России по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии более 18 лет, стаж работы судьёй – свыше восьми лет. «Работу знает, знает коллектив, все слабые моменты и сильные стороны коллектива», - дал характеристику Филиной заместитель председателя Верховного суда РФ Олег Свириденко. Он пожелал «сохранить правовую бдительность, соблюсти требования, которые есть в Верховном суде и которые озвучил президент Российской Федерации».



«Практически уверена, что дальше работа пойдёт на отлично, потому что коллектив у нас слаженный, хороший, правильный, организованный, грамотный», - сказал Ирина Филина.



Коллективу Тульского Арбитражного суда представили нового председателя. Им стала Ирина Филина. До этого она больше года исполняла обязанности председателя.Родилась Ирина Леонидовна в Туле, окончила Юридический институт Министерства внутренних дел России по специальности «Юриспруденция». Стаж работы по юридической профессии более 18 лет, стаж работы судьёй – свыше восьми лет. «Работу знает, знает коллектив, все слабые моменты и сильные стороны коллектива», - дал характеристику Филиной заместитель председателя Верховного суда РФ Олег Свириденко. Он пожелал «сохранить правовую бдительность, соблюсти требования, которые есть в Верховном суде и которые озвучил президент Российской Федерации».«Практически уверена, что дальше работа пойдёт на отлично, потому что коллектив у нас слаженный, хороший, правильный, организованный, грамотный», - сказал Ирина Филина.







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