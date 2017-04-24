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24.04.2017 10:01 Депутаты Облдумы сделали ещё один шаг к возрождению яснополянского леса София Гафарова





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Шесть лет назад здесь похозяйничал жук-короед, оставив после себя выеденные пятна лесопосадки на 2,5 гектара. Пораженные деревья вырубили, землю пролечили, самое время – восстановить исторический облик усадьбы великого писателя. Для этого в «Ясной Поляне» высадился целый десант.



«Навыки сохранились с детства, с молодости - дерево посадить, землицу покопать, почувствовать, что такое весна. А полезности сколько - целый лес будет», - рассуждает за работой председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Депутат Тульской областной Думы Сергей Белов считает, что «правильный день выбран. Уверен, вчера мои коллеги депутаты посмотрели на нашем канале «Россия» фильм «Анна Каренина», и сегодня, вдохновившись нашим великим земляком, пришли сюда копать».



Акция «Сохраним «Ясную Поляну» для будущих поколений» - традиционная. За 10 лет областные депутаты высадили 4,5 тысячи молодых саженцев. По словам депутата Тульской областной Думы Николая Воробьёва, «мы подходим к этим мероприятиям со всей ответственностью. Оставить свой след на земле Льва Николаевича Толстого – это почётно».



«Сажать деревья на нашей планете нужно считать не трудом, а счастьем, - уверен депутат Тульской областной Думы Александр Балберов. – Вырубки всё больше, а кислорода всё меньше. Чем больше мы посадим, тем чище будет воздух на земле».



Депутат Тульской областной Думы Михаил Грязев рассказал, что «вся молодость прошла в субботниках. Ставились задачи построить сады, аллеи – мы всегда созидали».



Саженцы ели обыкновенной. Схема посадки особая: между рядами - три аршина, в ряду – два аршина. По словам депутата Тульской областной Думы, директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, «мы не бессистемно сажаем деревья, у нас есть специальный лесотехнический план. Восстанавливаем леса в том виде, какими они были при Льве Николаевиче. Каждая елка сажается на то место, где она была во времена Толстого».



Наравне со старшими работали и юные участники акции, ребята

из регионального молодежного парламента. Хоть для многих это и дебют, но урок полезного труда они усвоили сразу. Толстовская полянка за Чепыжом ожила, на ней появились первые 240 елочек. Теперь наряду с вековыми дубами будут расти и 70 молодых дубков на аллее, где любил гулять Лев Николаевич.



«Областная Дума - главные наши работники по посадке деревьев. Такая ответственность! Разве можно от таких работников отказываться?!» - говорит хранитель мемориального леса музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ирина Костюкова.



А чтобы сделать «Ясную Поляну» как при Толстом, необходимо высадить еще как минимум 10 тысяч елей, берез, дубов. Это почти четверть леса усадьбы.



2000 елочек посажено на поляне за Чепыжом. Такую запись в своем дневнике оставила Софья Андреевна Толстая почти 130 лет назад. Сегодня это место в «Ясной Поляне» так и называется «елочки за Чепыжом», и оно возрождается.Шесть лет назад здесь похозяйничал жук-короед, оставив после себя выеденные пятна лесопосадки на 2,5 гектара. Пораженные деревья вырубили, землю пролечили, самое время – восстановить исторический облик усадьбы великого писателя. Для этого в «Ясной Поляне» высадился целый десант.«Навыки сохранились с детства, с молодости - дерево посадить, землицу покопать, почувствовать, что такое весна. А полезности сколько - целый лес будет», - рассуждает за работой председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Депутат Тульской областной Думы Сергей Белов считает, что «правильный день выбран. Уверен, вчера мои коллеги депутаты посмотрели на нашем канале «Россия» фильм «Анна Каренина», и сегодня, вдохновившись нашим великим земляком, пришли сюда копать».Акция «Сохраним «Ясную Поляну» для будущих поколений» - традиционная. За 10 лет областные депутаты высадили 4,5 тысячи молодых саженцев. По словам депутата Тульской областной Думы Николая Воробьёва, «мы подходим к этим мероприятиям со всей ответственностью. Оставить свой след на земле Льва Николаевича Толстого – это почётно».«Сажать деревья на нашей планете нужно считать не трудом, а счастьем, - уверен депутат Тульской областной Думы Александр Балберов. – Вырубки всё больше, а кислорода всё меньше. Чем больше мы посадим, тем чище будет воздух на земле».Депутат Тульской областной Думы Михаил Грязев рассказал, что «вся молодость прошла в субботниках. Ставились задачи построить сады, аллеи – мы всегда созидали».Саженцы ели обыкновенной. Схема посадки особая: между рядами - три аршина, в ряду – два аршина. По словам депутата Тульской областной Думы, директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, «мы не бессистемно сажаем деревья, у нас есть специальный лесотехнический план. Восстанавливаем леса в том виде, какими они были при Льве Николаевиче. Каждая елка сажается на то место, где она была во времена Толстого».Наравне со старшими работали и юные участники акции, ребятаиз регионального молодежного парламента. Хоть для многих это и дебют, но урок полезного труда они усвоили сразу. Толстовская полянка за Чепыжом ожила, на ней появились первые 240 елочек. Теперь наряду с вековыми дубами будут расти и 70 молодых дубков на аллее, где любил гулять Лев Николаевич.«Областная Дума - главные наши работники по посадке деревьев. Такая ответственность! Разве можно от таких работников отказываться?!» - говорит хранитель мемориального леса музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ирина Костюкова.А чтобы сделать «Ясную Поляну» как при Толстом, необходимо высадить еще как минимум 10 тысяч елей, берез, дубов. Это почти четверть леса усадьбы.







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