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НОВОСТИ | Общество



21.04.2017 18:38 Товарооборот Тульской области с Беларусью увеличился вдвое
Вести-Тула

Александр Яковчиц: Есть много интересных инициатив по развитию в промышленном секторе, развитию кооперации

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Более 220 миллионов долларов - таков товарооборот Тульской области с республикой Беларусь по итогам 2016 года. И это не предел - уверены участники сегодняшнего заседания совместной группы. В эти дни в области с рабочим визитом находится делегация из Беларуси.

Сотрудничество нашего региона и республики продолжается уже пятый год подряд. За это время налажено тесное взаимодействие во многих сферах - торговля, ЖКХ, промышленность, строительство, сельское хозяйство. Как отметил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «по сравнению с аналогичным периодом 2016 года товарооборот увеличился почти вдвое. Наши партнерские отношения развиваются. Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать в разных направлениях и отраслях. Для нас вопросы обновления парка сельскохозяйственной техники являются актуальными».

Заседание совместной рабочей группы проводятся ежегодно, причем поочередно - в Тульской области и Республике Беларусь. По итогам составляется перечень мероприятий по дальнейшему взаимодействию. Заместитель руководителя делегации Республики Беларусь Александр Яковчиц сообщил, что «есть много интересных инициатив по развитию в промышленном секторе, развитии кооперации. С рядом министерств и ведомств обсудили много идей, которые были бы полезны и Тульской области, и Республике Беларусь. Убежден, что эти инициативы найдут отражение в дальнейшей работе».
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