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21.04.2017 18:08 На Спасском кладбище Тулы в преддверии Дня Победы заложили Аллею памяти Вести-Тула





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Представители государственных, национальных, общественных и религиозных организаций региона, ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, кадеты Юридического полицейского колледжа высадили 15 кустов сирени (по числу республик). И растение это было выбрано не случайно - в мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали ветками сирени. С тех пор её цветущие благоухающие грозди символизируют весну, праздник и Победу.



Символ межнационального единства советского народа в Великой Отечественной войне - сегодня в торжественной обстановке была заложена Аллея памяти на Спасском кладбище Тулы. Это событие, по мнению организаторов, поможет воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к людям разных национальностей.Представители государственных, национальных, общественных и религиозных организаций региона, ветераны Великой Отечественной войны, поисковики, кадеты Юридического полицейского колледжа высадили 15 кустов сирени (по числу республик). И растение это было выбрано не случайно - в мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали ветками сирени. С тех пор её цветущие благоухающие грозди символизируют весну, праздник и Победу.

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