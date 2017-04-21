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НОВОСТИ | Общество



21.04.2017 17:23 Парад в Туле возглавят курсанты Суворовского училища
Вести-Тула

Парад в Туле возглавят курсанты Суворовского училища

| фото |
Тульский Парад Победы в этом году возглавят три десятка курсантов возрожденного Суворовского училища. К этой одновременно почетной, ответственной и сложной миссии ребята под руководством преподавателей готовятся уже шестую неделю, маршируя по плацу возле главного корпуса училища. От основных занятий курсантов на время подготовки не освобождали.

Пройдут по главной площади в День Победы 30 барабанщиков, однако готовятся к этому 36 ребят - шестеро запасных в этой команде тренируются так же усердно на случай чьей-либо болезни.

Как рассказал начальник второго курса Тульского военного Суворовского училища Александр Гриненвальд, «занятия проходят ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по одному часу. Дольше заниматься тяжело, потому что ребятам 11-12 лет. Основная трудность в том, что строевая подготовка барабанщика несколько отличается. Например, когда подразделение строится, то сначала стоят самые высокие, а у барабанщиков – наоборот».
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