НОВОСТИ | Общество







21.04.2017 16:52 Спасатели всех районов Тульской области отработали тушение полей Вести-Тула





| фото |



Сценарий проведения учений, отмечают их организаторы, в это время года наиболее актуален. Как рассказал начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Андрей Романченко, «загорание сухой травы, растительности, мусора происходит ежесуточно. Взаимодействуют все силы. Пожаров в населенных пунктах от загорания растительности не допущено». Подобные учения прошли не только в Тульской области, но и по всей стране.



Около 5000 спасателей из Тульского региона сегодня одновременно провели учения в каждом из районов области. Отрабатывали огнеборцы схожие ситуации - возгорание полей, угрожающее перекинуться на лес и жилые дома. В Туле учения прошли в поселке Слободка. В них было задействовано около 600 человек - спасатели МЧС, сотрудники лесной охраны, медики, полицейские и даже коммунальные службы.Сценарий проведения учений, отмечают их организаторы, в это время года наиболее актуален. Как рассказал начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Андрей Романченко, «загорание сухой травы, растительности, мусора происходит ежесуточно. Взаимодействуют все силы. Пожаров в населенных пунктах от загорания растительности не допущено». Подобные учения прошли не только в Тульской области, но и по всей стране.





Читать @gtrktula

















