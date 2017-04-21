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НОВОСТИ | Общество



21.04.2017 16:52 Спасатели всех районов Тульской области отработали тушение полей
Вести-Тула

Спасатели всех районов Тульской области отработали тушение полей

| фото |
Около 5000 спасателей из Тульского региона сегодня одновременно провели учения в каждом из районов области. Отрабатывали огнеборцы схожие ситуации - возгорание полей, угрожающее перекинуться на лес и жилые дома. В Туле учения прошли в поселке Слободка. В них было задействовано около 600 человек - спасатели МЧС, сотрудники лесной охраны, медики, полицейские и даже коммунальные службы.

Сценарий проведения учений, отмечают их организаторы, в это время года наиболее актуален. Как рассказал начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Андрей Романченко, «загорание сухой травы, растительности, мусора происходит ежесуточно. Взаимодействуют все силы. Пожаров в населенных пунктах от загорания растительности не допущено». Подобные учения прошли не только в Тульской области, но и по всей стране.













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