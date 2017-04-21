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21.04.2017 15:57 Тульские фехтовальщики представили два номера на фестивале в Москве Вести-Тула





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Тульский коллектив фехтовального искусства «Дуэлянт» представил на фестивале два номера. Первый - дуэльный, захватывающий, под названием «Месть». Второй - немного комичный, в исполнении двух представительниц прекрасного пола и их общего кавалера - «Чумадам». Свою конкурсную программу на суд жюри участники представили накануне, а сегодня на гала-концерте огласят результаты фестиваля.



Сегодня в Москве подведут итоги Восьмого международного фестиваля сценического фехтования имени Николая Карпова. Среди участников в этом году - команды из Франции, Италии, Польши, Монголии, России.Тульский коллектив фехтовального искусства «Дуэлянт» представил на фестивале два номера. Первый - дуэльный, захватывающий, под названием «Месть». Второй - немного комичный, в исполнении двух представительниц прекрасного пола и их общего кавалера - «Чумадам». Свою конкурсную программу на суд жюри участники представили накануне, а сегодня на гала-концерте огласят результаты фестиваля.

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