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НОВОСТИ | Общество



21.04.2017 13:39 ЗАГС: в Тульской области стали меньше жениться, рождаться и умирать
Вести-Тула

В 2016 году более 9500 пар зарегистрировали брак

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В региональном правительстве подвели итоги деятельности органов ЗАГС в 2016 году. Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова сообщила, что за минувший год зарегистрировано около 60 тысяч актов гражданского состояния. В федеральный бюджет перечислено более 24 миллионов рублей государственной пошлины.

Зарегистрировано почти 15 с половиной тысяч актов о рождении, что на 3,5% меньше, чем в 2015 году. На 1% сократилось количество записей актов о смерти. Также за отчетный период зарегистрировано 137 актов об усыновлении и 686 - о перемене имени. По словам председателя комитета, в 2016 году более 9500 пар зарегистрировали брак, что на 13% меньше, чем в прошлом году. А вот число регистраций разводов, наоборот, увеличилось, на 1%.

Как сообщила председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова, «в рамках реализации мероприятий государственной программы «Улучшение демографической ситуации в Тульской области» при регистрации рождения вручается знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а родителям новорожденных - поздравительный адрес от имени губернатора. Парам, регистрирующим брак, вручается памятный подарок «Летопись семьи». На эти цели из бюджета области в 2016 году было выделено более 4,5 миллионов рублей».
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