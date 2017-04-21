НОВОСТИ | Общество







21.04.2017 13:23 На помощь тульским коммунальщикам пришла новая техника Вести-Тула





| фото |



Она включает в себя мытье фасадов зданий, ремонт и очистку дорожного полотна, знаков, приведение в порядок ограждений детских площадок и газонов. На помощь тульским коммунальщикам пришла и новая техника.



Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «при содействии губернатора мы получили современную технику из Москвы. Это тротуарные машины, современные пылесосы. «Спецавтохозяйство» приобрело три новых машины, которые цепляются к самосвалам и собирают смёт. 18 машин переоборудованы с зимних видов работ на поливо-моечные».



Тулу ждёт генеральная уборка после зимы. Весенний месячник благоустройства уже стартовал: дороги почистят, фасады отмоют, ограждения покрасят. Хотя туляки всё ещё недовольны холодным апрелем, суровые морозы давно остались позади и в областной столице, как в любом доме после зимы, пришла пора уборки.Она включает в себя мытье фасадов зданий, ремонт и очистку дорожного полотна, знаков, приведение в порядок ограждений детских площадок и газонов. На помощь тульским коммунальщикам пришла и новая техника.Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «при содействии губернатора мы получили современную технику из Москвы. Это тротуарные машины, современные пылесосы. «Спецавтохозяйство» приобрело три новых машины, которые цепляются к самосвалам и собирают смёт. 18 машин переоборудованы с зимних видов работ на поливо-моечные».





Читать @gtrktula

















