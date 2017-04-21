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21.04.2017 13:05 Банк «Образование», имеющий филиал в Туле, лишился лицензии
Вести-Тула

Банк «Образование», имеющий филиал в Туле, лишился лицензии

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Московский банк «Образование» лишился лицензии. В Туле работал филиал этой финансовой организации и дополнительный офис в поселке Заокский. О том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций, сообщается на сайте регулятора.

Так же, по информации пресс-службы Центробанка, проблемы возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Кроме того, АКИБ «Образование» представлял в Банк России недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств.

С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации Центробанк усматривает признаки ее преднамеренного банкротства. Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования. Выплаты вкладчикам банка «Образование» начнутся не позднее 5 мая. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.
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