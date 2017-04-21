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21.04.2017 12:51 В Туле состоялся кулинарный салон «Палитра вкуса» Вести-Тула





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Победители по традиции получили грамоты и дипломы, а так же профессиональные посуду и инструменты. Члены жюри, в составе которого в том числе были и представители ресторанов, отметили наиболее способных ребят. Это безусловный плюс к их будущей карьере.



Кулинарный салон вызвал большой интерес у присутствующих. Но больше всего зрителей собрал конкурс барменов. Здесь учащиеся не только приготовили различные коктейли, но и показали свое сценическое искусство.



Арт-класс, карвинг, оформление десерта и холодных закусок, конкурс барменов и складывания салфеток. Все эти умения демонстрировали учащиеся профессиональных образовательных учреждений Тулы и области на кулинарном салоне. В «Палитре вкуса» 30 участников соревновались в пяти номинациях.Победители по традиции получили грамоты и дипломы, а так же профессиональные посуду и инструменты. Члены жюри, в составе которого в том числе были и представители ресторанов, отметили наиболее способных ребят. Это безусловный плюс к их будущей карьере.Кулинарный салон вызвал большой интерес у присутствующих. Но больше всего зрителей собрал конкурс барменов. Здесь учащиеся не только приготовили различные коктейли, но и показали свое сценическое искусство.





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