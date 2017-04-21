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21.04.2017 12:29 Запретных тем на встречах администрации Тулы с активными горожанами нет Виталий Моторин, Анастасия Корнеева





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К Евгению Авилову Виктор Иванович обращался не раз. В том числе и на подобных встречах. Такие регулярно проходят во всех округах Тулы. На них с просьбами и предложениями к главе администрации или его замам может подойти любой туляк.



Глава администрации города Тулы Евгений Авилов рассказал: «Мы постоянно встречаемся с активом районов – старшими, председателями ТОС. В рамках встреч жители ставят задачи администрации по решению наиболее важных вопросов».



Ремонт 99 участков дорог, асфальтирование 101 и комплексное благоустройство 61 двора, устройство 77 цветников и установка ландшафтных композиций. Всё это планы на уже наступивший год, но даже больше говорят на этих встречах о проблемах города. Запретных тем, подчеркнул Евгений Авилов, нет.



Такие масштабные проекты как возведение Центра художественной гимнастики, реконструкция образовательных и спортивных объектов и ремонт черметовского моста на этих встречах тоже обсуждаются. Принять в них участие может каждый активный туляк.



Этот тир расположен прямо под помещениями Зареченского совета ветеранов. Еще пару месяцев назад прийти сюда не мог ни один школьник. Член Совета ветеранов Зареченского округа Тулы Виктор Березин рассказал, что ему «поручили это дело. Тир был заброшенный, а детей надо учить. Я пошел на прием к Авилову».К Евгению Авилову Виктор Иванович обращался не раз. В том числе и на подобных встречах. Такие регулярно проходят во всех округах Тулы. На них с просьбами и предложениями к главе администрации или его замам может подойти любой туляк.Глава администрации города Тулы Евгений Авилов рассказал: «Мы постоянно встречаемся с активом районов – старшими, председателями ТОС. В рамках встреч жители ставят задачи администрации по решению наиболее важных вопросов».Ремонт 99 участков дорог, асфальтирование 101 и комплексное благоустройство 61 двора, устройство 77 цветников и установка ландшафтных композиций. Всё это планы на уже наступивший год, но даже больше говорят на этих встречах о проблемах города. Запретных тем, подчеркнул Евгений Авилов, нет.Такие масштабные проекты как возведение Центра художественной гимнастики, реконструкция образовательных и спортивных объектов и ремонт черметовского моста на этих встречах тоже обсуждаются. Принять в них участие может каждый активный туляк.





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