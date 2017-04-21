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21.04.2017 11:55 Покупка жилья в новостройках для многих туляков обернулась головной болью Вести-Тула





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По его словам, три застройщика доставляли определенную головную боль: печально известная «СУ 155», «компания Анкер» и «СтройСервисПроект». В настоящее время на объектах продолжаются работы. Самая сложная ситуации остается в жилищном комплексе в деревне Варваровка. Арбитражный суд рассматривает вопрос о признании компании банкротом. В ЖК «Парус» несколько корпусов остаются недостроенными. Окончательный срок их сдачи назначен на 2018 год.



По словам начальника Государственной инспекции по архитектурно-строительному надзору Тульской области Сергея Гончарова, «застройщик ежеквартально сдает отчетность, которая подлежит проверке. Происходят и внеплановые проверки по обращениям граждан, когда их права нарушаются».



Больше четырех миллионов рублей выплатили недобросовестные застройщики за прошедший год. Деятельность строительных подрядчиков в Туле находится под контролем государственного строительного надзора. Об этом на брифинге сообщил руководитель инспекции Сергей Гончаров.По его словам, три застройщика доставляли определенную головную боль: печально известная «СУ 155», «компания Анкер» и «СтройСервисПроект». В настоящее время на объектах продолжаются работы. Самая сложная ситуации остается в жилищном комплексе в деревне Варваровка. Арбитражный суд рассматривает вопрос о признании компании банкротом. В ЖК «Парус» несколько корпусов остаются недостроенными. Окончательный срок их сдачи назначен на 2018 год.По словам начальника Государственной инспекции по архитектурно-строительному надзору Тульской области Сергея Гончарова, «застройщик ежеквартально сдает отчетность, которая подлежит проверке. Происходят и внеплановые проверки по обращениям граждан, когда их права нарушаются».





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