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21.04.2017 10:37 В Туле детскую площадку отдали под жилищное строительство Татьяна Смирнова





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Детскую площадку здесь организовали в 2009 году. Оборудование помогла закупить администрация еще Ленинского района. Потом Старое Басово перешло в ведомство Центрального территориального округа Большой Тулы, но на баланс никто детский городок не взял. Так что в прошлом году участок с легкостью был выделен под ИЖС женщине, воспитывающей ребенка-инвалида.



По словам жителя деревни Старое Басово Сергея Кораблина, «в ноябре она получила свидетельство и сразу же выставила участок на продажу. Она говорит, что участок ей не нужен, потому что рядом дача».



Но как бы то ни было, земля выделена по закону. Выезд на место специалистов Департамента имущественных и земельных отношений не предусмотрен. Но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами теперь дело не ограничится одним лишь рассмотрением кадастрового плана на бумаге.



Директор Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Тулы Игорь Казённый пояснил, что «на момент предоставления отсутствовала информация, что там расположены какие-либо объекты. На самом деле выезд будет осуществлен. Посмотрим, что находится на этом участке и смежные границы».



Правда, пока законных оснований для изъятия земли у матери ребенка-инвалида нет. Но и ликвидировать единственную на всю округу детскую площадку местная администрация не намерена. «Мы стоим на стороне жителей, - уверяет начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Ёлкин. Направили письма в Росреестр о приостановке всех действий с этим участком. Будем рассматривать возможность с Министерством имущественных и земельных отношений, чтобы оставить участок в таком состоянии, как есть».



А пока жители буквально подкарауливают потенциальных покупателей земли и в красках повествуют об имеющихся проблемах. Сколько еще местные жители смогут отпугивать будущих застройщиков, неизвестно. Но то, что проблема благодаря активистам вышла далеко за пределы детской площадки, уже хорошо. К тому же, они надеются и на совесть владелицы участка. Она объяснять свою позицию отказалась. В то же время у женщины выбор земли под застройку был - но пал он почему-то именно на детскую площадку.



В последние месяцы задорный смех детей на этой площадке в Старом Басово прерывают споры взрослых. Мириться с тем, что здесь может быть построен коттедж, местные жители не намерены. «Это единственное свободное место. Если оно будет отдано, то наши дети будут бегать по дороге», - говорит местная жительница Лариса Герасимова.Детскую площадку здесь организовали в 2009 году. Оборудование помогла закупить администрация еще Ленинского района. Потом Старое Басово перешло в ведомство Центрального территориального округа Большой Тулы, но на баланс никто детский городок не взял. Так что в прошлом году участок с легкостью был выделен под ИЖС женщине, воспитывающей ребенка-инвалида.По словам жителя деревни Старое Басово Сергея Кораблина, «в ноябре она получила свидетельство и сразу же выставила участок на продажу. Она говорит, что участок ей не нужен, потому что рядом дача».Но как бы то ни было, земля выделена по закону. Выезд на место специалистов Департамента имущественных и земельных отношений не предусмотрен. Но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами теперь дело не ограничится одним лишь рассмотрением кадастрового плана на бумаге.Директор Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Тулы Игорь Казённый пояснил, что «на момент предоставления отсутствовала информация, что там расположены какие-либо объекты. На самом деле выезд будет осуществлен. Посмотрим, что находится на этом участке и смежные границы».Правда, пока законных оснований для изъятия земли у матери ребенка-инвалида нет. Но и ликвидировать единственную на всю округу детскую площадку местная администрация не намерена. «Мы стоим на стороне жителей, - уверяет начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Ёлкин. Направили письма в Росреестр о приостановке всех действий с этим участком. Будем рассматривать возможность с Министерством имущественных и земельных отношений, чтобы оставить участок в таком состоянии, как есть».А пока жители буквально подкарауливают потенциальных покупателей земли и в красках повествуют об имеющихся проблемах. Сколько еще местные жители смогут отпугивать будущих застройщиков, неизвестно. Но то, что проблема благодаря активистам вышла далеко за пределы детской площадки, уже хорошо. К тому же, они надеются и на совесть владелицы участка. Она объяснять свою позицию отказалась. В то же время у женщины выбор земли под застройку был - но пал он почему-то именно на детскую площадку.







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