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21.04.2017 09:39 В Пролетарском округе Тулы рельсы адаптируют для проезда автомобилей Вести-Тула





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Закончить планируют до 30 мая, тогда же возобновится и движение трамваев. На следующем этапе со 2 июня приступят к аналогичным работам на участке от Ложевой до Пролетарской, их должны завершить до конца сентября. Новые трамвайные пути снизят шум, а главное по ним смогут передвигаться и автомобили.



Как рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, «будет заменено щебеночное основание, произведен демонтаж существующего асфальтового покрытия. Затем будет заасфальтирована и дорога, и межрельсовое пространство по той же технологии, что применялась на улице Тимирязева, поэтому транспорт сможет осуществлять движение на данном участке».



140 миллионов рублей в этом году планируют потратить на модернизацию трамвайных путей в Туле. Уже в самом разгаре капитальный ремонт в Пролетарском округе на улице Марата. На участке от Каракозова до Ложевой протяженностью более полутора километров ведется демонтаж старой рельсошпальной решетки. Работают в две смены - и днем и ночью, пока укладываются в график.Закончить планируют до 30 мая, тогда же возобновится и движение трамваев. На следующем этапе со 2 июня приступят к аналогичным работам на участке от Ложевой до Пролетарской, их должны завершить до конца сентября. Новые трамвайные пути снизят шум, а главное по ним смогут передвигаться и автомобили.Как рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, «будет заменено щебеночное основание, произведен демонтаж существующего асфальтового покрытия. Затем будет заасфальтирована и дорога, и межрельсовое пространство по той же технологии, что применялась на улице Тимирязева, поэтому транспорт сможет осуществлять движение на данном участке».







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