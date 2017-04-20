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НОВОСТИ | Общество



20.04.2017 18:27 Алексей Дюмин презентовал в Китае инвестпотенциал Тульской области
Алиса Романова

Алексей Дюмин презентовал в Китае инвестпотенциал Тульской области

| фото |
Это пока только знакомство, но первая зарубежная поездка губернатора Тульской области Алексея Дюмина – именно в Китай. В Пекине принимали делегацию в посольстве России. Министр и глава региона презентуют область. Зал полный. Проспекты об экономике и географии изучают инвесторы. В области уже успешно работают 200 иностранных компаний, а оборот с Китаем – 10 миллиардов рублей, но ниш для сотрудничества еще очень много.

По словам Алексея Дюмина, «наши крупные сельхозпроизводители закупают перерабатывающее оборудование у китайской стороны. Тульская область экспортирует кондитерские, мясные изделия, химическую продукцию. Мы делаем новый виток развития туризма».

Тульская область – среди 15 регионов с наиболее комфортной средой для ведения бизнеса. Китайским партнерам предлагают налоговые преференции и льготы.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, «у наших связей большой потенциал. В Тульской области много географических преимуществ, она расположена близко к Москве, там очень развита промышленность и сельское хозяйство. Мы за то, чтобы больше тульских продуктов было на наших прилавках».

В индустриальном парке «Узловая» - он крупнейший в Центральной России – главный резидент корпорация «Great Wall Motors». В конце 2019 года планируется достроить завод, с конвейера сойдут первые кроссоверы «Haval H6», по плану до 150 тысяч автомобилей в год. Их накануне губернатор осматривал на Международном шанхайском автошоу. «Налицо соответствие цены и качества, - отметил Дюмин. – Автомобиль отвечает мировым стандартам. Думаю, что он будет востребован как на российском рынке, так и на экспорт».

Отдельные переговоры прошли с руководством и акционерами автокорпорации. Обсуждали строительство автодороги и трасс, что будет способствовать развитию предприятия.
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