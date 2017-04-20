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20.04.2017 16:49 Перед Библионочью в Туле наступят Библиосумерки Вести-Тула





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Без внимания эту ежегодную всероссийскую акцию не оставляют и библиотеки. Много мероприятий запланировано на выходные и вечер пятницы. А библиотека №14 уже сегодня приглашает своих читателей на Библиосумерки. Посетителей ждёт обширная развлекательная программа и, конечно, традиционный буккроссинг «Отпусти книгу на свободу». Начало мероприятий в 17 часов.



Грядёт самое долгожданное событие для книголюбов - Библионочь, когда книжные магазины не торопятся закрывать свои двери по окончанию рабочего дня, а напротив - приглашают побродить поздним вечером среди стеллажей и совершить покупки по выгодным предложениям.Без внимания эту ежегодную всероссийскую акцию не оставляют и библиотеки. Много мероприятий запланировано на выходные и вечер пятницы. А библиотека №14 уже сегодня приглашает своих читателей на Библиосумерки. Посетителей ждёт обширная развлекательная программа и, конечно, традиционный буккроссинг «Отпусти книгу на свободу». Начало мероприятий в 17 часов.

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