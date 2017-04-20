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20.04.2017 16:18 В Туле состоялись третьи Толстовские правовые чтения Вести-Тула





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Лев Толстой всем известен как писатель и философ, но нельзя не оценить его вклад в развитие юриспруденции. Ректор Института законоведения и управления Игорь Богородицкий рассказал, что «Толстовские чтения посвящены вопросам, связанным с участием Льва Николаевича в юридической деятельности. Он имел к ней непосредственное отношение. Доклады на мероприятии показывают нам Толстого с несколько необычной точки зрения».



В Тульской центральной библиотеке завершились третьи Толстовские правовые чтения. Организаторами выступили Институт законоведения и управления, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Тульская библиотечная система. Среди участников - учёные и студенты из Тулы, Уфы, Тамбова и других городов.Лев Толстой всем известен как писатель и философ, но нельзя не оценить его вклад в развитие юриспруденции. Ректор Института законоведения и управления Игорь Богородицкий рассказал, что «Толстовские чтения посвящены вопросам, связанным с участием Льва Николаевича в юридической деятельности. Он имел к ней непосредственное отношение. Доклады на мероприятии показывают нам Толстого с несколько необычной точки зрения».







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