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НОВОСТИ | Общество



20.04.2017 13:11 Художник Лариса Давыдова зовёт туляков в «Путешествие во времени»
Вести-Тула

Художник Лариса Давыдова зовёт туляков в «Путешествие во времени»

| фото |
На новую персональную выставку «Путешествие во времени» Ларисы Давыдовой приглашает Тульский выставочный зал. Художница работает в различных жанрах изобразительного искусства – портрет, пейзаж, натюрморт жанровые картины. Техника - живопись, графика. Одни из основных тем художницы – русская провинция, люди труда и искусства.

Многие работы автора находятся в самых престижных музеях России и зарубежных стран. В Туле представлено более 100 произведений мастера - как прошлых лет, так и созданных специально к этой выставке. Познакомиться с работами можно до середины мая. Кстати, к нашему городу у художницы особенно трепетное отношение.

«Моя прабабушка жила в Туле, поэтому город для меня родной – я чувствую в себе тульские корни. Все работы на выставке посвящены русской провинции – это последняя тема, которой я занимаюсь», - рассказала Заслуженный художник России Лариса Давыдова.













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