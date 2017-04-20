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20.04.2017 12:53 Тульских школьников попытаются заинтересовать историческими фактами Вести-Тула





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По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «такие проекты помогают восполнить пробелы в образовании, которые существуют у ребят. История, русский язык и литература – предметы, помогающие нашим детям мыслить, анализировать. Это то, чего сейчас не хватает в школе и высшем образовании. Все дети сегодня в интернете. Такие проекты помогают заинтересовать их историческими фактами».



В Тульском музее оружия презентовали Всероссийский проект народной памяти «Исторический факт». В этот раз он посвящён войне 1812 года. Проект реализуется второй год и его цель - углубить знания школьников, проверить их во время тестирования. Всё это будет проходить в течение месяца, а в конце мая состоится награждение с вручением грамот, дипломов и ценных подарков победителям.По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «такие проекты помогают восполнить пробелы в образовании, которые существуют у ребят. История, русский язык и литература – предметы, помогающие нашим детям мыслить, анализировать. Это то, чего сейчас не хватает в школе и высшем образовании. Все дети сегодня в интернете. Такие проекты помогают заинтересовать их историческими фактами».





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