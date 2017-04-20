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НОВОСТИ | Общество



20.04.2017 12:35 В Национальный день донора в Тульской области проходит очередная акция
Вести-Тула

В Национальный день донора в Тульской области проходит очередная акция

| фото |
Сегодня отмечается Национальный день донора. Еще в 1832 году петербуржский акушер Андрей Вольф выполнил первое в России успешное переливание крови. Сегодня эта процедура производится повсеместно: при многих оперативных вмешательствах, травмах и прочем.

Сегодня в рамках Национального дня донора крови проходит федеральная акция. Всех желающие сдают кровь в «Тульской областной станции переливания крови» в Туле, в Новомосковске и Ефремове. Донорство – это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается и, может быть, спасти его жизнь.

По словам заместителя главного врача Тульской областной станции переливания крови Николая Поликанова, «если говорить только об акциях, то за год их проводится двенадцать. В них прижимают участие не менее 10000 человек».
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