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20.04.2017 12:16 Автоинспекторы просят помочь в розыске водителя, сбившего женщину в Туле Вести-Тула





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Сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия, на месте ДТП остались обломки фар, частички краски. Предположительно, виновник автоаварии совершил наезд на автомобиле «Мицубиси Лансер» десятой модели.



Госавтоинспекция просит всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту сообщить в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Тульской области по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.





В 22.30 19 апреля 2017 года в Туле на пересечении улицы Скуратовской и Варваровского проезда неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода - женщину 1951 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.Сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия, на месте ДТП остались обломки фар, частички краски. Предположительно, виновник автоаварии совершил наезд на автомобиле «Мицубиси Лансер» десятой модели.Госавтоинспекция просит всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту сообщить в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Тульской области по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.

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