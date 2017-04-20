Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.04.2017 11:38 Тульский мастер-часовщик переключился на изготовление оружия
Алексей Ерёмин

Тульский мастер-часовщик переключился на оружие

| фото |
Рабочее место мастера-миниатюриста завалено инструментами, чертежами, линейками. Центр композиции, конечно же, сами изделия. В Туле что ни собери, всё равно ружье получится. Для всех это шутка, а для Валерия Соснина - чистая правда. Более тридцати лет он ремонтировал часы, а потом вдруг взял да и собрал свой первый пулемёт «Максим».

Тула никогда не делала бутафории, говорит мастер. Любые тульские изделия, не только оружие, но даже сувениры, всегда были функциональны. Если делается маленькая копия ружья или пистолета, она обязательно должна стрелять. К слову, конструкция миниатюрных «пушек» может серьезно отличаться от конструкции их реальных прототипов. «Я каждый раз стараюсь не только скопировать модель в масштабе, но внести свои конструктивные изменения», - рассказал Валерий Соснин.

Стоимость моделей, которые делает фирма-мастерская миниатюриста, может колебаться от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Каждая работа - это несколько месяцев кропотливой работы не одного человека.

Миниатюрное оружие в Туле делают с самого первого дня существования оружейного промысла. Правда, оно никогда не было товаром на продажу. Крошечные ружья и пистолеты оружейники делали исключительно как подтверждение своего мастерства.

Всё миниатюрное оружие, произведённое в этой мастерской, сертифицировано, для всех пистолетов и ружей есть заключения о том, что они не являются огнестрельным оружием и разрешены к продаже в любом магазине сувениров. Хотя, конечно, такие эксклюзивные вещи ни в каких магазинах не найти.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.