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20.04.2017 11:38 Тульский мастер-часовщик переключился на изготовление оружия Алексей Ерёмин





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Тула никогда не делала бутафории, говорит мастер. Любые тульские изделия, не только оружие, но даже сувениры, всегда были функциональны. Если делается маленькая копия ружья или пистолета, она обязательно должна стрелять. К слову, конструкция миниатюрных «пушек» может серьезно отличаться от конструкции их реальных прототипов. «Я каждый раз стараюсь не только скопировать модель в масштабе, но внести свои конструктивные изменения», - рассказал Валерий Соснин.



Стоимость моделей, которые делает фирма-мастерская миниатюриста, может колебаться от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Каждая работа - это несколько месяцев кропотливой работы не одного человека.



Миниатюрное оружие в Туле делают с самого первого дня существования оружейного промысла. Правда, оно никогда не было товаром на продажу. Крошечные ружья и пистолеты оружейники делали исключительно как подтверждение своего мастерства.



Всё миниатюрное оружие, произведённое в этой мастерской, сертифицировано, для всех пистолетов и ружей есть заключения о том, что они не являются огнестрельным оружием и разрешены к продаже в любом магазине сувениров. Хотя, конечно, такие эксклюзивные вещи ни в каких магазинах не найти.



Рабочее место мастера-миниатюриста завалено инструментами, чертежами, линейками. Центр композиции, конечно же, сами изделия. В Туле что ни собери, всё равно ружье получится. Для всех это шутка, а для Валерия Соснина - чистая правда. Более тридцати лет он ремонтировал часы, а потом вдруг взял да и собрал свой первый пулемёт «Максим».Тула никогда не делала бутафории, говорит мастер. Любые тульские изделия, не только оружие, но даже сувениры, всегда были функциональны. Если делается маленькая копия ружья или пистолета, она обязательно должна стрелять. К слову, конструкция миниатюрных «пушек» может серьезно отличаться от конструкции их реальных прототипов. «Я каждый раз стараюсь не только скопировать модель в масштабе, но внести свои конструктивные изменения», - рассказал Валерий Соснин.Стоимость моделей, которые делает фирма-мастерская миниатюриста, может колебаться от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Каждая работа - это несколько месяцев кропотливой работы не одного человека.Миниатюрное оружие в Туле делают с самого первого дня существования оружейного промысла. Правда, оно никогда не было товаром на продажу. Крошечные ружья и пистолеты оружейники делали исключительно как подтверждение своего мастерства.Всё миниатюрное оружие, произведённое в этой мастерской, сертифицировано, для всех пистолетов и ружей есть заключения о том, что они не являются огнестрельным оружием и разрешены к продаже в любом магазине сувениров. Хотя, конечно, такие эксклюзивные вещи ни в каких магазинах не найти.







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