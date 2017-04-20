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НОВОСТИ | Общество



20.04.2017 11:15 В новомосковском зоопарке у чернобурой лисы родились семь лисят
Вести-Тула

В новомосковском зоопарке у чернобурой лисы родились семь лисят

| фото |
В новомосковском зоопарке - прибавление. У чернобурой лисы на свет появились семь крепких и здоровых лисят. В неволе эти животные размножаются крайне редко, а потому такой приплод - настоящее событие. Малыши очень активны, и уже привыкают к общению с людьми.

Еще зимой здесь родились три козленка. Это уже второй приплод, но, обычно у среднерусских коз появляются на свет один-два козленка, а тут сразу - многодетная мама. Сотрудники гордятся новым пополнением, поскольку это считается хорошим показателем работы зоопарка.













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